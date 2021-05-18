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Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

İHA

Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

Karaman’da kocası tarafında kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.N. (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N’nin temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi Satı Laçin (25) bacağından vuruldu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saçmaların atar damara isabet etmesi nedeniyle durumu ağır olan Laçin, yapılan ilk tedavinin ardından sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis tarafından gözaltına alınan koca T.N. ise Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından ‘Taksirle adam öldürme’ suçundan sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

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