Karaman’da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle hizmete başladı

Karaman’da İl Özel İdaresine alınan 2 araç ve 430 adet çöp konteynerinin hizmete alınması nedeniyle bir tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi otoparkında gerçekleşen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır ile İl Özel İdaresi çalışanları ve davetliler katıldı. İl Özel İdaresinin envanterine yeni dahil olan 1 adet çöp kamyonu, 1 adet 4x8 asfalt kaplama aracı ve 430 adet çöp konteynerinin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete alındı. Daha sonra Vali Işık, yeni alınan araçlar ve asfalt üretim tesisi hakkında yetkililerden bilgi alarak, temsili asfalt serme işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu asfalt kaplama aracı sayesinde daha az personel ile daha hızlı ve kaliteli asfalt serimi yapılacağı ifade edildi.

Karaman’da, yeni konteynerlerin de en kısa sürede köylere dağıtılacağı ve hizmetlerin daha sorunsuz yapılabileceği belirtildi.

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