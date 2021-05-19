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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu

İHA

Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu

Karaman’da 7 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi, piknikçiler tarafından ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana piknik yapmaya giden iki arkadaş, yürüyüş yaptıkları esnada çam ağaçlarının arasında terk edilmiş halde duran otomobili fark etti. Kontrol etmek için otomobilin yanına giden iki arkadaş, daha sonra çam ağacında asılı vaziyette günler önce ölmüş bir kişiyi görerek durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsın bulunduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Yapılan soruşturma sonucunda ağaçta asılı vaziyetteki cesedin, Karaman’da 7 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Murat Can’a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Can’ın cesedi cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Murat Can’ın 12 Mayıs Çarşamba günü evinden 42 FK939 plakalı otomobiline binerek ayrıldığı ve ailesininse polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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