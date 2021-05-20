Karaman’da Yunus Emre’ye mektup konulu yarışma düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da Yunus Emre’ye mektup konulu yarışma düzenlenecek

İHA

Karaman’da Yunus Emre’ye mektup konulu yarışma düzenlenecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman Belediyesi iş birliğiyle "Yunus Emre’ye Mektup" konulu yarışma düzenlenecek.
2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin ardından Karaman’da projeler devam ediyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan Yunus Emre’ye Mektup konulu yarışma ile hem Yunus Emre; fikirleri, dünya görüşü, şiirleri ve üslubuyla anılmış olacak hem de Türkçe'nin gençler arasında doğru, yerinde, açık ve anlaşılır şekilde kullanılması teşvik edilecek. Gençlerin Türkçe'yi etkili biçimde konuşma ve yazma becerilerini geliştirmenin yanı sıra Yunus Emre’yi daha yakından tanımalarını amaçlayan yarışmaya başvurular, 13 Eylül ile 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’deki açık lise hariç tüm lise öğrencilerinin başvurabileceği “Yunus Emre’ye Mektup” konulu yarışmada "İlahi aşk ve Yunus Emre, İnsan Sevgisi ve Yunus Emre, Barış, Sevgi, Hoşgörü, Kardeşlik Söylemi ve Yunus Emre, Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre" konu başlıklarında metinler kaleme alınacak. Yazılan metinler, başvuru formuyla birlikte mektup@kmu.edu.tr adresine 08 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilecek. Yarışma sonuçları 28 Ekim 2021 tarihinde üniversitenin ve belediyenin resmi internet adreslerinden duyurulurken dereceye giren öğrencilerden birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 500 TL ve üç kişiye teşvik ödülü olarak bin TL verilecek.
"Yunus Emre’ye Mektup" konulu yarışma hakkında değerlendirmede bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesiyle birlikte üniversite olarak başta uluslararası bilimsel organizasyonlar olmak üzere birçok projenin altyapısını oluşturduk. Karaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenleyeceğimiz mektup yarışması ise özellikle gençlerimizde Türkçe hassasiyeti oluşturması ve hepimizi Yunus Emre’nin sevgi ikliminde buluşturması açısından son derece önemli. Özümüz Yunus, sözümüz Türkçe düsturundan hareketle, Yunus Emre’nin konu alınacağı mektup yarışmasına katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise Karaman’da 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında birçok faaliyet planladıklarını ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenleyecekleri "Yunus Emre’ye Mektup" adlı yarışmanın bu faaliyetlerden birisi olduğunu belirterek, "Gençlerin içinde bulunduğu böyle bir projede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile birlikte yer almaktan memnuniyet duyuyor; yarışmanın Türkçe'mize katkı sunmasını ve gençlerimiz için azami fayda sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran ...
Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu
Karaman’da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle hizmete başladı
YEREL HABERLER Karaman’da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle ...
Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları
Karaman’da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
YEREL HABERLER Karaman’da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ...
Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi ...