Çalışkan: “Özel öğrenciler toplum için önemli bir değerdir”

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrencilerin atölye çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç’ın eşlik ettiği ziyarette İl Müdürü Çalışkan, öğrencileri meslek edindirmeye yönelik yapılan faaliyetler hakkında Okul Müdürü Adem Ayhan’dan bilgiler aldı. Atölyeleri tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, öğrencilerin çalışmalarına eşlik ederek onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çalışkan, özel öğrencilerin toplum için önemli bir değer olduğunu kaydederek meslek kazanımı noktasında Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunun bu misyonla çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Mehmet Çalışkan, “Özel öğrencilerimizin topluma kazandırılması ve hayata hazırlanması eğitimin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu hedef doğrultusunda devletimizin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde özel eğitim okullarımızda öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, öğrenciler tarafından yapılan tablonun İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’a hediye edilmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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