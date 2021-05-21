Çalışkan: “Özel öğrenciler toplum için önemli bir değerdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışkan: “Özel öğrenciler toplum için önemli bir değerdir”

İHA

Çalışkan: “Özel öğrenciler toplum için önemli bir değerdir”

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrencilerin atölye çalışmalarını inceledi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç’ın eşlik ettiği ziyarette İl Müdürü Çalışkan, öğrencileri meslek edindirmeye yönelik yapılan faaliyetler hakkında Okul Müdürü Adem Ayhan’dan bilgiler aldı. Atölyeleri tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, öğrencilerin çalışmalarına eşlik ederek onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çalışkan, özel öğrencilerin toplum için önemli bir değer olduğunu kaydederek meslek kazanımı noktasında Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunun bu misyonla çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.
Mehmet Çalışkan, “Özel öğrencilerimizin topluma kazandırılması ve hayata hazırlanması eğitimin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu hedef doğrultusunda devletimizin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde özel eğitim okullarımızda öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret, öğrenciler tarafından yapılan tablonun İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’a hediye edilmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ'de Filistin özel yayını yapılacak
YEREL HABERLER KMÜ'de Filistin özel yayını yapılacak
Karaman’da Yunus Emre’ye mektup konulu yarışma düzenlenecek
YEREL HABERLER Karaman’da Yunus Emre’ye mektup konulu yarışma ...
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran ...
Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu
Karaman’da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle hizmete başladı
YEREL HABERLER Karaman’da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle ...
Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları