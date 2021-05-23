KMÜ'nün kuruluşunun 14. yılı kutlamaları canlı yayında konuşulacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü (KMÜ) Prof. Dr. Namık Ak, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında hazırlanan Yunus’un Gönlü Çalab’ın Tahtı adlı programa konuk oluyor.

Her pazartesi üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programın dördüncü konuğu Rektör Prof. Dr. Namık Ak olacak. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 14'üncü kuruluş yıl dönemi nedeniyle özel bir anlam taşıyan programda Rektör Namık Ak, kutlamalar konusunda merak edilen sorulara cevap verecek. KMÜ Yunus Emre ve Türkçe Yılı Koordinatörü Muhammet Ali Orak'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilecek olan program, 24 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Saat 21.00’de izleyiciyle buluşacak. Üniversitenin resmi Youtube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak programda KMÜ Rektörlüğünün himayelerindeki Musiki Topluluğu tarafından icra edilen müzik dinletisine yer verilecek. Programa ilişkin soru ve görüşler 0536 894 4070 numaralı Whatsapp hattı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından iletilebilecek.

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