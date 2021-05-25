Karaman'da vaka sayısı azaldı



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son bir haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında Karaman'da yer aldı. Karaman'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında 100 bin nufusta vaka sayısı 129,85 iken, 15-21 Mayıs tarihleri arasında ise bu rakamın 72,57'ye düştüğü görüldü.

254 bin nüfusa sahip Karaman'da vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın talimatıyla kentteki denetimler artırıldı. Polis, kentin bir çok noktasında kontrol noktası oluştururken, halkın yoğun olduğu bölgelerde de sık sık sosyal mesafe ve maske denetimleri yaptı. 17 gün süren tam kapanma süresince halkın büyük bir çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.

Geçen süreç sonucunda 8-14 Mayıs tarihleri arasında 100 bin nufusta vaka sayısı 129,85 iken 15-21 Mayıs tarihleri arasında ise 72,57'ye düştü. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-05-25 22:06:17



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