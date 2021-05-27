Evlerinde yaralı halde bulunan karı-koca hastanede tedavi altına alındı

Karaman’da evlerinde av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmış halde bulunan karıkoca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karaman’a bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ş. (53) ve Hatice Ş. (51) çiftinin evinden silah sesi gelmesi üzerine eve giden komşuları karıkocayı yaralı halde buldu. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı karıkoca ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldıray Ş.’nin bacağına, eşi Hatice Ş.’nin ise göğsüne isabet eden saçmadan dolayı yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı karıkocanın nasıl yaralandıkları henüz öğrenilemezken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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