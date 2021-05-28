Karaman Belediyesinden asfalt ve çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesi, 2021 çalışma programı kapsamında şehrin farklı bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kenti güzelleştirmek adına çalışmalara ara vermeden devam edildiği belirtilerek, "İhtiyaç durumuna göre şehrin dört bir tarafında yol, asfalt, kaldırım ve park çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde, sokak, kavşak ve refüjlerde yaptığı aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleriyle de kent estetiğine yeni bir görünüm kazandırıyor. Çalışmalar kapsamında, Şeyh Şamil Mahallesi’nde asfalt ve 100. Yıl Bulvarı’nda yeşil bant çalışması, Kale etrafında sıcak asfalt ve Güdümen yolunda da soğuk asfalt serimi yapılıyor. Atatürk Bulvarı’nda başlatılan refüj ve aydınlatma çalışması ile Karaman’ın en hareketli bölgelerinden birisi olan Semerciler Sokağı’nda renkli parke uygulaması ise halen devam etmektedir” denildi.

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