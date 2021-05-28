19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 'kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti, çocukları fuhşa teşvik etmek ve silahla yağma' suçlarında 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Yasin Erbay, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 4 yıl 3 ay, 'kasten öldürme' suçundan 5 yıl 8 ay, 'Çocukları fuhşa teşvik etme' suçundan 4 yıl 4 ay, 'silahla yağma' suçundan 3 yıl ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Yasin Erbay'ın kente geldiğini belirledi. Yapılan planlı çalışmanın ardından Yasin Erbay, ekipler tarafından yakalandı. Erbay, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2021-05-28 17:46:06



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