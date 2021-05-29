Karaman’da düzenlenen kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile özel bir kolej tarafından Kazım Karabekir Paşa anısına düzenlenen ‘Yetim Olmak’ konulu 2. Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

KMÜ’nün 14. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Namık Ak ve Kolej Yöneticisi Şenol Erkan, üniversite personeli ve davetliler katıldı. Törende konuşan KMÜ Rektörü Namık Ak, "Yetim Olmak" konulu kısa film yarışmasını üniversitenin 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programına dahil ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Rektör Ak, "Kısa zamanda büyük işler başarmış olmak ise bizleri ayrıca memnun ediyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye genelinde üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı 2. Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmler izlendi. 'Vaveyla' konulu film ile Ömer Ali Dişbudak birinci, 'Uzaklar, Keşkeler ve Ömer' konulu film ile Yusuf Sacit Yavuz ikinci, 'Göçük' isimli film ile Halil Çoban üçüncü, 'Cennetten Kovulanlar' konulu kısa film ile de Yunus Tüzen dördüncü oldu.

Kısa filmlerin izlenmesi ve ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından program sona erdi.

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