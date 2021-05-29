Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (KARAMAN), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde lise öğrencisi Merve Akpınar´ın (18) kullandığı kamyonet, 30 metreden yuvarlandı. Kazada, ehliyetsiz olan Akpınar ile yanındaki 4 okul arkadaşı yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde meydana geldi. Fatma Nadir Harani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde öğrenim gören Merve Akpınar, staja gitmek için babasına ait 34 ST 551 plakalı kamyonete, arkadaşları Sakine Düzenli (17), Ayşe Tezcan (18), Bernanur Karakuş (18) ve Rabia Gümüş´ü (17) de alarak yola çıktı. Ehliyetsiz Merve Akpınar ilçe çıkışında kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan kamyonet, 30 metre yüksekten araziye yuvarlandı. Kazada, Akpınar ile 4 arkadaşı yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-05-29 13:51:50
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