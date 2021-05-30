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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da depo yangını

İHA

Karaman’da depo yangını

Karaman’da bir evin deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yangın olayı, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Sümer Mahallesi Fidanlık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.D’ye ait olduğu öğrenilen evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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