Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da çalıştığı markette yük asansörünün altında kalan Orhan Şafak Sezgin (34) yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan yakınları, market önünde sinir krizi geçirdi.

Gevher Hatun Mahallesi 1841 Sokak'taki bir markette reyon görevlisi olarak çalışan Orhan Şafak Sezgin, saat 13.00 sıralarında depo bölümünden malzeme çıkarılırken yük asansörünün altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları sağlık görelilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp iş yerine gelen Sezgin'in yakınları market sahiplerine tepki gösterip, sinir krizi geçirdi.

Sezgin'in cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-06-01 15:01:15



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