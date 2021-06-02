Karaman'da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlenecek

İHA

Karaman'da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlenecek

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde 'Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenlenecek.
Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü anısına düzenlenecek olan bilgi şöleninin paydaşları arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yanı sıra Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü de yer alıyor. 79 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan bilgi şöleni, katılımcılara hem uzaktan ve çevrim içi hem de yüz yüze katılım imkanı sunuyor. Bilgi şölenine bir yazar, en fazla iki bildiriyle katılabiliyor. Bildiriler, alanında uzman 99 kişilik bilim kurulu üyelerince incelenip değerlendiriliyor.

“Bizim Yunus’un bizim şehirleri" özel oturumu yapılacak
Bilgi şöleni kapsamında “Bizim Yunus’un Bizim Şehirleri” adlı özel bir oturum da yapılacak. Oturumda Yunus Emre’nin gezdiği ya da şiirlerinde dile getirdiği şehirler ele alınırken oturuma Yunus Emre ile ilgili özel çalışma alanı bulunan araştırmacı ve bilim insanları da “çağrılı konuşmacı” olarak davet edilecek.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açılamada, bilgi şöleni için başvuruların başladığı ve özet gönderimi için son günün 01 Ağustos 2021 tarihi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca kabul edilen bildirilerin 15 Ağustos 2021 tarihinde ilan edileceği ve özet metinlerin de 15 Ekim 2021 tarihinde yayımlanacağı ifade edildi. Tam metin son gönderim tarihi ise 30 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bilgi Şöleni’ne kabul edilen tam metinler ayrıca editör ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra uluslararası bir yayınevi tarafından kitap bölümü olarak basılacak. Bilgi şöleninin ana konusunu Yunus Emre ile ilgili yapılan araştırmalar oluştururken Türk dili, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk kültürü, Türk tarihi, Türk halk bilimi, Türk mimarisi, Türk sanatı ve Türk coğrafyası diğer konu başlıklarını oluşturuyor. Bilgi Şöleni’ne gönderilecek bildiriler elektronik ortamda https://kmu.edu.tr/turkdilsem/form/74 adresi üzerinden iletiliyor. Bilgi Şöleni hakkında ayrıntılı bilgiler ise https://kmu.edu.tr/turkdilsem adresinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da kavşak ve refüjler gül ve çiçeklerle donattı
YEREL HABERLER Karaman’da kavşak ve refüjler gül ve çiçeklerle ...
Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
YEREL HABERLER Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market ...
Karaman'da "cezaevine kitap bağışı" kampanyası
YEREL HABERLER Karaman'da "cezaevine kitap bağışı" kampanyası
Karaman’da ilk laparoskopik gastrit bypass ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman’da ilk laparoskopik gastrit bypass ameliyatı ...