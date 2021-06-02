Yük asansörünün altında can veren market sorumlusu toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yük asansörünün altında can veren market sorumlusu toprağa verildi

İHA

Yük asansörünün altında can veren market sorumlusu toprağa verildi

Karaman’da üzerine yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk babası Orhan Şafak Sezgin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1841. Sokak’ta bir marketler zincirinin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Orhan Şafak Sezgin’in (35) üzerine yük asansörü düştü. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan Şafak Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırılan Sezgin'in cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Evli ve bir çocuk babası Orhan Şafak Sezgin için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sezgin’in ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Şafak Sezgin’in cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlenecek
YEREL HABERLER Karaman'da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe ...
Karaman’da kavşak ve refüjler gül ve çiçeklerle donattı
YEREL HABERLER Karaman’da kavşak ve refüjler gül ve çiçeklerle ...
Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü
YEREL HABERLER Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market ...
Karaman'da "cezaevine kitap bağışı" kampanyası
YEREL HABERLER Karaman'da "cezaevine kitap bağışı" kampanyası
Karaman’da ilk laparoskopik gastrit bypass ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman’da ilk laparoskopik gastrit bypass ameliyatı ...