KMÜ ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Sağlık İl Müdürlüğü arasında '112 Acil Sağlık Hizmeti' iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörlük Makamında düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Namık Ak ile Karaman Sağlık İl Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un yanı sıra Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sümeyya Çelik Özsoy da yer aldı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile Karaman Sağlık İl Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile KMÜ bünyesinde bulunan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde verilecek sağlık hizmetleri sırasında oluşabilecek acil durum ve mavi kod gibi tıbbi müdahaleyi gerektirecek durumlarda Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden destek alınacak. Acil durumlarda 112 Çağrı Merkezi aranarak Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı komuta kontrol merkezince yapılacak yönlendirmeyle acil yardım cankurtaranları (ambulansları) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine intikal ederek acil tıbbi müdahalede bulunacak.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Rektör Namık Ak, "Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültemizin tanı ve tedavi işlemlerine başlaması için altyapı hazırlıklarımızı hızlandırdık; inşallah en kısa sürede hasta kabulüne başlayacağız. Protokolün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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