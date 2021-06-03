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Çaldıkları otomobili, kendilerine ait otomobilin rengine boyayıp, şasi numarasını değiştirdiler

DHA

Çaldıkları otomobili, kendilerine ait otomobilin rengine boyayıp, şasi numarasını değiştirdiler


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Ali A.'nın arızalı olduğu için sanayi sitesine park ettiği otomobili çalıp,aynı marka kendi arızalı aracının rengine boyayıp, şasi numarasını değiştiren Ali Özkal (48) ile yanındaki Ali Ceran (27), yakalanıp tutuklandı.
Olay, 28 Mayıs günü Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali A., arızalanan 42 NU 074 plakalı otomobilini tamir için sanayi sitesine götürdü. Ancak gerekli yedek parçaları temin edemeyince aracını, boş bir araziye park edip ayrıldı. Ali A., bir gün sonra otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi.
Gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesi ve o güzergahlardaki yaklaşık 70 saatlik mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede Ali A.'ya ait otomobilin, Ali Ceran'a ait bir otomobille halat yardımıyla çekilerek götürüldüğü belirlendi. Ali A.'nın otomobilinin Pirireis Mahallesi'nde Ali Ceran´ın kiraladığı çiftliğe götürüldüğünü saptadı.
TAVUK BESLİYORUZ DEDİKLERİ ÇİFTLİĞİ TAMİRHANEYE ÇEVİRMİŞLER
Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören Ali Ceran, tavuk beslemek amacıyla çiftliği kiraladığını ve çalınan otomobille ilgisinin olmadığını söyledi. Çiftlikteki aramada; tamirhaneye dönüştürülen depo kısmında, çalınan otomobilin Ali Özkal'a ait aynı model otomobilin rengine boyanıp, o araca ait şaşi numarası ve bazı parçaların değiştirildiğini belirledi. Ali Özkal ve Ali Ceran gözaltına alındı. Ali Özkal´ın sorgusunda, kendi aracının arızalı olduğunu ve parçalarını bulamadığı için böyle bir yönetime başvurduğunu söylediği belirtildi. İki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-06-03 13:06:21

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