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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de yeni programlara 320 öğrenci alınacak

İHA

KMÜ’de yeni programlara 320 öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 20212022 eğitimöğretim döneminde yeni bir programa daha öğrenci alınacak.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 20212022 eğitimöğretim dönemi için 40 öğrenci alınması kararlaştırıldı. Böylelikle üniversitede yeni eğitimöğretim döneminde ilk kez öğrenci alınacak program sayısı da iki lisans ve altı önlisans olmak üzere şimdiden 8 oldu. Daha önce Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Turizm Rehberliği Programına 30, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Odyometri, İş ve Uğraşı Terapisi ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarına 50’şer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Özel Güvenlik ve Koruma Programına 40, Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Eczane Hizmetleri Programına 50, İlk ve Acil Yardım Programına da 50 olmak üzere yeni açılan programlara toplam 320 öğrenci kabul edilecek. Ayrıca üniversitede lisansüstü düzeyde de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Mekatronik Mühendisliği doktora programına yeni eğitimöğretim döneminde ilk kez öğrenci alınması planlanıyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yeni programlara öğrenci alımları sürerken yeni bölüm ve anabilim dalları da kurulmaya devam ediyor. En son Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla KMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde Romatoloji Bilim Dalı açılması uygun görüldü.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni açılan bölüm ve programların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Öncelikli hedefimiz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin mevcut bilim ve anabilim dallarını geliştirmek, akademik yapımızı daha da güçlendirmek ve eğitimöğretim alanlarımızı çeşitlendirmektir. Bu manada ortak akılla ve geniş bir istişare kültürüyle durum değerlendirmesi yapıyor; belirli bir plan ve program dahilinde gerekli adımları atmaktan çekinmiyoruz. Üniversitemiz, mensuplarımızın çabaları ve milletimizin katkı ve destekleriyle yakın bir gelecekte çok daha iyi yerlerde olacaktır" dedi.

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