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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun otlatırken çalıştı, badmintonda Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Koyun otlatırken çalıştı, badmintonda Türkiye şampiyonu oldu

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan 13 yaşındaki Makbule Çataldaş, koyun otlatıp antrenmanlarına devam ederken hayalini kurduğu başarıya İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ulaştı.
Ayrancı Belediye Spor Kulübü Badminton Antrenörü Mehmet Said İlban’ın yönlendirmesiyle iki yıl önce badminton branşıyla tanışan Makbule Çataldaş, Ankara’da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda yıldızlar kategorisinde çift kadınlarda partneri Elif Sahra ile birlikte Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Tek kadınlar kategorisinde de mücadele eden Çataldaş, Türkiye üçüncüsü olarak şampiyonayı 1 altın, 1 bronz madalya ile tamamladı.
Badminton branşına başladığı ilk yılda Mersin’de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası'na minikler kategorisinde katılan Çataldaş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gelen ilk madalyanın ardından çalışmalarına daha yoğun bir şekilde devam eden Çataldaş, pandemi nedeniyle antrenmanlara bir süre ara vermek zorunda kaldı. Köyde ailesine destek olmak amacıyla koyun otlatan başarılı sporcu, antrenörünün haftalık çalışma planını koyun otlatırken uygulamaya başlayarak, her gün bahçe aralarında, dağda koştuktan sonra plastik şişelere doldurduğu kumla ağırlık ve kuvvet çalıştı.
Pandeminin ardından Ankara’da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'na yıldızlar kategorisinde katılan Makbule Çataldaş, çift kadınlarda altın, tek kadınlarda bronz madalya kazanarak hem ailesinin, hem de köyünün gururu oldu. Çataldaş, elde ettiği bu başarıyla İşitme Engelliler Badminton Milli Takım kampı ve seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Badmintonu çok sevdiğini ve altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Makbule Çataldaş, "Ailemle gurur duyuyorum, onlar ellerinden geldiği kadar beni destekliyor. Pandemiden dolayı antrenmanlarıma köyde devam etmek zorunda kaldım. Koyun otlatırken antrenörümün verdiği program doğrultusunda antrenmanlarıma devam ettim. Türkiye şampiyonu olduktan sonra ailem bana daha çok güvendi. Şimdiki hedefim 2022 Gençler Avrupa Şampiyonası ve 2024 olimpiyatlarına gitmek ve madalya kazanmak. Bana güvenen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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