KMÜ TEKNOFEST’e iki takım ile katılıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu KMÜTECH ve STARKİNG takımları TEKNOFEST 2021’de ön elemeyi geçti.

KMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Sümeyye İleri ve Cansu Ünlü tarafından kurulan ve danışmanlığını Doç. Dr. Selami Balcı’nın yaptığı KMÜTECH takımı "Kablosuz Güç Transferi Kullanarak İHA’lara Enerji Aktarımı ve Depolanması" konulu projeleri ile ön eleme turunu geçerek TEKNOFEST 2021 Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında detaylı tasarım aşamasına geçti. Proje ile kablosuz güç transferi aracılığıyla İHA’lara enerji aktarımı ve enerjinin depolanması hedefleniyor. Bu sayede enerji üretiminde çevreye verilen zarar en aza indirgenip enerji aktarımının herhangi bir kablo veya soket kullanmadan, mevcut bataryalarda söktak işlemi yapılmadan sağlanması öngörülüyor. Projenin öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri, afet ve acil durum yönetimi sistemleri, askeri elektronik sistemler, haberleşme sistemleri, hassas tarım ve ulaşım sistemlerinde kullanılması bekleniyor.



“Yapay zekalı elma ayrıştırma ve boylama”

Yine KMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünden lisans öğrencileri Oğuzhan Göktaş, Mustafa Üren, Ömer Faruk Picak, Abdurrahman Coşkun ve yüksek lisans öğrencisi Mücahit Akar tarafından kurulan ve danışmanlığını ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Muhammet Fatih Aslan’ın yaptığı STARKİNG Tarım Teknolojileri Takımı, “Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Tabanlı Elma Ayrıştırma ve Boylama’ projesi ile başarı elde ederek TEKNOFEST 2021 Tarım Teknolojileri yarışmasında detaylı tasarım aşamasına geçti. Proje, özellikle Karaman'da elma üretiminde verimi artırmak ve hızlı bir üretime destek sağlamak için otomatik elma ayrıştırıcı bir sistemi öneriyor. Proje ile bant üzerinde hareket eden elmaların boyut ve sağlamlık (darbe, leke, çürük) tespitinin görüntü işleme ve yapay zeka yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bunun için bant üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla elmaların gerçek zamanlı olarak izlenmesi öngörülüyor. Görüntü işleme ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak tasarlanan proje ile insan gözünden kaçan hataların en aza indirilmesi ve bu sayede üretimin verimli ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

TEKNOFEST 2021’de ön elemeyi geçen takımlar, KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da destekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.