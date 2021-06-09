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Ermenek’te sanayi yoluna yeni kavşak çalışması

İHA

Ermenek’te sanayi yoluna yeni kavşak çalışması

Karaman’ın Ermenek ilçesinde sürücülerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sanayi girişine düşünülen kavşakta çalışmalar başladı.
AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş, kavşak yapım çalışmasının başladığı bölgede incelemelerde bulundu. Sarıtaş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan’ın geçtiğimiz hafta ilçeye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu ifade ederek, "Sanayi esnafımıza yapılan ziyarette ise esnaflarımız bizlerden sanayi girişine kavşak yapılması yönünde talepte bulundu. Biz de bu talebi yerine getirmek için gerekli görüşmeleri yaptık ve bugün bölgede kavşak çalışması başladı” dedi.
Yapılacak olan kavşağın Ermenek halkına hayırlı olmasını dileyen Sarıtaş, “Emeği geçen Bakanımız Lütfi Elvan’a, Cumhurbaşkanımızın Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar’a, Milletvekillerimiz Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser’e, AK Parti İl Başkanımız Abidin Çağlayan’a teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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