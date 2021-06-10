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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ'ye yeni bir uygulama mutfağı daha açıldı

İHA

KMÜ'ye yeni bir uygulama mutfağı daha açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) ikinci bir uygulama mutfağı daha açıldı.
Düzenlenen açılış programında protokol mensupları KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel ile bölüm öğretim elemanlarından uygulama mutfağı hakkında bilgi aldı. Dr. Öğretim Üyesi Yüksel, uygulama mutfağının üniversitenin özellikle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere uygulama imkanı sunacağını ifade ederek verdiği desteklerden dolayı Rektör Namık Ak'a teşekkür etti.
Rektör Namık Ak ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bölgenin ihtiyaçları ve sektörel gereksinimler doğrultusunda teknik ve akademik altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini belirterek turizm, otelcilik, lokanta ve ikram hizmetleri anlamında üniversitenin bundan sonra da önemli mesafeler kaydedeceğini söyledi. Rektör Ak, uygulama mutfağının ilk öğrencilerini 20202021 eğitimöğretim döneminde alan Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine de üst düzeyde eğitim vermek amacıyla hizmet edeceğini ve 3040 öğrencinin aynı anda çalışabileceği tezgahlara, fırın ve kazanlara, mutfak araç gereçlerine sahip olduğunu belirterek, mutfağın en iyi otellerin standardında teknik altyapısının olduğunu vurguladı. Rektör Namık Ak ayrıca Pastacılık ve Ekmekçilik Programı ile KMÜ'nün geçtiğimiz yıl Türkiye'de bu programı açan iki üniversiteden biri olduğunu sözlerine ekledi.
Uygulama mutfağı; Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerinin yanı sıra Aşçılık Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerine de uygulama imkanı sunacak. Uygulama mutfağı ayrıca başta Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı olmak üzere diğer programların uygulama derslerine de altyapı desteği verecek.
Uygulama mutfağının açılış törenine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve davetliler katıldı.

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