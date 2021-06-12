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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk zamanının motosikletleri iş yerinde baş tacı yaptı

İHA

Çocukluk zamanının motosikletleri iş yerinde baş tacı yaptı

Karaman’da bir esnaf çocukluk yılarında binmekten keyif aldığı iki motosikleti hurda fiyatına satın alarak bakımını yaptırdıktan sonra iş yerindeki odasına yerleştirdi.
Motosiklet ve bisiklet satışı üzerine iş yeri bulunan Halit Özel, 40 yıl önce çocukluk yıllarında bindiği motosikletleri bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Karaman’da motosiklet yoğunluğunun 80’li yıllardan itibaren artmaya başladığını belirten Özel, “O döneme kadar sınırlı çeşitlilikte olan motosiklet, 80’li yıllardan itibaren farklı marka ve modellerle sokakları süslüyordu. Ben o dönem babamın motosikletbisiklet tamirhanesinde çırak olarak çalışıyordum. Küçük bir çırakken evimizin geçim kaynağı olarak gördüğüm motosikletler, zamanla hobiye daha sonra ise tutkuya dönüştü. Gençlik yıllarımdan itibaren çeşitli motosiklet markalarını gerek orijinal haliyle gerekse modifiye ederek kullandım. Her fırsatta gezip dolaşma isteğinden dolayı harçlığımı da haftalığımı da belli bir dönem bu tutkuya harcadım. Günümüzde bünyesindeki marka ve modeller itibariyle motosiklet sektörü çok büyüdü. Her yeni çıkan modelin öncekine nazaran daha farklı özellikleri bulunduğundan sürücüye kullanım rahatlığı da sunuyor. Yeni nesil motosikletlere karşın bu modeller ise sürücüsünü adeta geçmişe götürüyor. İşte bu nostaljik durum her türlü konforun önüne geçiyor” dedi.

“Motoru çalıştırdığımda gençliğimi hatırlıyorum”
Halit Özel, zamanla kullanımı kalmayan bu modellerin bir süre garajlarda bekletildikten sonra çoğu zaman hurdaya verildiğini anlatarak, "Elimdeki her iki motoru da hurdaya verileceğini duyunca pazarlık yaparak satın aldım. Hakikaten de hurda denilecek durumdaydılar, bu yüzden aldığım fiyatın 10 katından fazla masraf ettim. Bir taraftan hurdaya verilmesine gönlüm razı olmadı, diğer taraftan ise iki oğlum var onlar için hatıra olarak düşündüm. Satın aldıktan sonra tamirat, boya ve diğer bakımlarını yaparak çalışır vaziyete getirdim. Her ikisi de kullanılabilir durumdalar ancak, eskiden olduğu gibi çok sık kullanma imkânı bulamıyorum. İş yerimin makam odasında tuttuğum motosikletleri, kentte trafik akışının az olduğu dönemlerde çıkartıp şehir turu yapıyorum. Zaman ve mekan değişiyor, teknoloji değişiyor ancak, bazı zevkler değişmiyor. Çalıştırıp üzerine oturduğum her an, tıpkı gençliğimdeki gibi heyecan duyuyorum” diye konuştu.

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