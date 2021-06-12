Yaylada doluya yakalanan sürüdeki 18 koyun telef etti

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Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Dokuzyol köyünde yaylada doluya yakalanan sürüdeki 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, üreticilere ait koyun sürüsü otlatılmak üzere yaylaya götürüldü. Akşam saatlerinde yaylada koyunlar otlarken biranda şiddetli dolu yağışı yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren ve fındık büyüklüğündeki dolu, sürüdeki 18 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Telef olan koyunlar üreticiler tarafından traktör römorkuna koyularak köye getirildi.

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