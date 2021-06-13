Kerpiç evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaman’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Kırbağı Mahallesi 755. Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, B.D’ye ait kerpiç evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevler evi sarmadan kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında küçük çaplı hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.