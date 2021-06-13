Karaman'da silahlı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir iş
yerinde meydana geldi. Mehmet B. (33) ve Kemal K. (30), İsmail Ü.'nün (40) iş yerine geldi. Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada İsmail Ü., Mehmet B. ve Kemal K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Kulağına isabet eden saçmayla hafif şekilde yaralanan Mehmet B., dışarıya çıkıp otomobilden aldığı tüfekle İsmail Ü.'ye ve dükkanına ateş açtı. Bunun üzerine İsmail Ü. ve dükkanda müşteri olarak bulunan Duran E. yaralandı. Mehmet B. ve Kemal K., geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı İsmail Ü. ve Duran E. çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan Mehmet B. ve Kemal K.´yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı, Asayiş Şube Müdürlüğü´ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-06-13 15:48:08
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