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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışkan, ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

İHA

Çalışkan, ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleşen toplantıda, okul ve kurumların yıl sonu işlemleri, uzaktan eğitim, taşıma merkezleri, telafi eğitimi, okul onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, ödül işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile yakın zamanda yayımlanan kurumsal sosyal medya kullanım kılavuzuna ilişkin konularda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler konuşuldu. Toplantıda ayrıca gündemde yer alan Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlerin, bu kapsamda ele alınması gereken yaş ve seviye grupları ile ihtiyaçlar doğrultusunda telafi eğitimine hazırlık yapılması, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulumu ve işleyişinin eğitime katkıları ile ilgili son durum bilgileri paylaşıldı.
Yapılan toplantıyı değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, olağan dışı sürece rağmen ekip ruhu anlayışıyla ile çalışmaların aksamadan yürütüldüğünü belirterek, “Merkezden ilçelere ilimizde eğitimöğretim çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve millî eğitim personeline katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

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