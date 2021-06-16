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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da üreticiye lavanta eğitimi

İHA

Karaman’da üreticiye lavanta eğitimi

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan tarafından lavanta yetiştiriciliği konusunda üreticilere eğitim verildi.
Eğitim öncesinde bir konuşma yapan Karaman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, kentte kıraç alanlarda alternatif olarak yetiştiriciliği yapılan lavantanın üretim sahasını arttırmak için projeler yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini söyledi. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan tarafından katılımcılara lavanta çeşitleri, lavantanın iklim istekleri, yetiştiriciliği, lavanta yağı, distilasyonu ve pazarı hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda Lavanta yetiştiriciliği yapan üreticilerin sorularını cevaplayan Aslancan, Karaman’da iklim ve toprak özellikleri açısından Lavanta yetiştiriciliği konusunda önemli bir konuma sahip olabileceğini söyledi.
Düzenlenen eğitim toplantısına, üreticilerin yanında Ziraat Odası Başkan Vekili İsmail Ülküsever de katıldı.

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