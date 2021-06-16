KMÜ öğretim üyesinin eserine ‘en iyi kişisel gelişim kitabı ödülü’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ öğretim üyesinin eserine ‘en iyi kişisel gelişim kitabı ödülü’

İHA

KMÜ öğretim üyesinin eserine ‘en iyi kişisel gelişim kitabı ödülü’

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Şahan Birol’un kaleme aldığı ‘Sınava Velin Girsin’ isimli kitap, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından ödüle layık bulundu.
KMÜ Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Şahan Birol’un, dijital bağımlılık üzerine oluşturduğu ve çözüm odaklı bilimsel bir yaklaşımla kaleme aldığı ‘Sınava Velin Girsin’ isimli kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından ‘Akademisyen Yazarlar Arasında Yılın En İyi Kişisel Gelişim Kitabı Ödülü’nü almaya hak kazandı. Salgın süreci ile birlikte, öğrenci ve velilerin yaşadığı kaygı ve sınav stresinin yanı sıra zorunlu dijital eğitim sisteminde yaşanan zorluklar nedeniyle ailelere yardımcı olmayı hedefleyen kitap, yaşanan kaygının ortadan kaldırılması, sınava hazırlanan çocukların başarısının arttırılması, anne babaların çocuklarını sınavların yanı sıra hayata da en iyi şekilde hazırlayabilmeleri için kılavuz bir eser olma özelliği taşıyor.

“Kitap, öğrenci ve veliler için önemli tavsiyeler içeriyor”
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, eserin almış olduğu ödülle ilgili değerlendirmede bulunarak; “Özellikle salgın sürecinde herkeste olduğu gibi öğrencilerde de büyük bir kaygı yaşandı. Sağlığımızı birebir ilgilendiren bu sürece, öğrencilerin yaşadıkları gelecek kaygısı da eklenince ailelerin mücadele etmek zorunda kaldıkları alanlar genişlemiş oldu. Doç. Dr. Sefa Şahan Birol hocamızın gerek öğrencilerin gerekse ailelerin yaşadığı kaygıyı azaltmak amacıyla hazırladığı kitap, öğrenci ve veliler için önemli tavsiyeler içeriyor. Sefa Şahan Birol hocamızı başarısından dolayı tebrik ediyor, verimli çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da üreticiye lavanta eğitimi
YEREL HABERLER Karaman’da üreticiye lavanta eğitimi
Çalışkan, ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Çalışkan, ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı ...
Karaman’da darp edilen şahıs hastanelik oldu
YEREL HABERLER Karaman’da darp edilen şahıs hastanelik oldu
Karaman’da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Karaman’da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın ...
Karaman’da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Karaman’da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş ...