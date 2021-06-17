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Kaliteli üretim için fazla elmalar dalından kesiliyor Türkiye’de elma üretiminin yüzde 16’sını karşılayan Karaman’da, üreticiler kaliteli elma üretmek için ağaçlardaki fazla elmaları kesiyor

İHA

Kaliteli üretim için fazla elmalar dalından kesiliyor Türkiye’de elma üretiminin yüzde 16’sını karşılayan Karaman’da, üreticiler kaliteli elma üretmek için ağaçlardaki fazla elmaları kesiyor

Karaman’da üreticiler kaliteli elma üretmek için ağaçlardaki fazla elmaları keserek seyreltme işlemi yapıyor. Üreticiler kaliteli elma için ağaçlardaki elmaların yaklaşık yüzde 20’sini dalından kesiyor.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’ın yılda ürettiği yaklaşık 500 bin ton elma ile Türkiye’de elma üretiminin yüzde 16’sını tek başına karşıladığını söyledi. Bayram, elma seyreltme çalışmaları yapılan bahçelerde incelemelerde bulunarak, elma seyreltti. Karaman’ın ağaç sayısı bakımından Türkiye’de birinci, üretimde ise ikinci durumda olduğunu ifade eden Bayram, “Karaman, son 23 yıldır ciddi anlamda kaliteli elma üretimiyle söz sahibi olmaya başladı. Üreticilerimiz kaliteli elma üretebilmek için baharla birlikte sahaya indi. Sürekli olarak ilaçlama yaparak bahçeleriyle ilgileniyor. Bugün de büyük bir bahçede üreticimiz işçileriyle birlikte elma seyreltme işlemi gerçekleştiriyor. Kaliteli elma alabilmek için ağaçlarda sık elma olmaması gerekiyor. Seyrekleştirme yapılarak üretilen elmalar kalitesi ve büyüklüğü ile ihracata gidiyor. Onun için bahçelerde seyreltme işlemi yapılması kesinlikle lazımdır. Bunu üreticimiz her yıl yapıyor. Ağaçlardaki elmaların neredeyse yüzde 20’si dalından kesiliyor” dedi.
Kesilen elmaların değerlendirildiğini söyleyen Mehmet Bayram, "Bu kesilen elmalar yine üreticilerimiz tarafından değerlendiriliyor. Toplanıyor ve meyve suyu fabrikalarına kilosu 4050 kuruştan satılıyor“ diye konuştu.

“Kuraklık elma bahçelerini de etkiledi”
Türkiye’de yaşanan kuraklığın elma bahçelerini de etkilediğini ifade eden Mehmet Bayram, “Karaman’da kıraç araziler kuraklıktan ciddi anlamda etkilendi. Yapılan tespitlerde yüzde 70’lere varan hasarlar var. Elma bahçeleri de bundan etkilendi. Yeraltı sularının çekilmesinden dolayı bazı üreticilerimiz çıkıntı çekiyor. Sulamayla ilgili kooperatif kuyularında çekilen sıkıntılar var" dedi.
Elma üreticisi Mustafa Kaya ise kaliteli elma üretebilmek için ağaçlarda her yıl olduğu gibi bu yıl da seyreltme işlemi yaptıklarını söyledi.

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