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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Namık Ak: “Karaman, köklü bir geçmişe sahiptir”

İHA

Rektör Namık Ak: “Karaman, köklü bir geçmişe sahiptir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman'ın il oluşunun 32’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Namık Ak mesajında, “Maddi ve manevi zenginlikleri, tarihten gelen kültürel derinliğiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Karaman, halen Türk dilinin başkenti olarak, gıda, tarım, sanayi ve enerji alanında önde gelen yatırımlarıyla günümüzdeki önemini ve değerini korumaktadır. Yapılan araştırmalara göre tarihsel izleri çok eski medeniyetlere kadar uzanan, aynı zamanda Karamanoğulları ve Osmanlı Devletinin kültürel mirasını da hamurunda taşıyan Karaman, bu köklü geçmişi sayesinde her köşesi ve bucağıyla tarihten günümüze bir köprü vazifesi görmektedir. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım; sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ düsturu ile dünyaya seslenen, sevgi ve hoşgörüsü ile tüm insanlığı kucaklayan Yunus Emre’nin memleketi olan Karaman aynı zamanda Mevlana, Piri Reis, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli şahsiyetlerin mayasının yoğrulduğu kadim bir şehrimizdir. 21 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 3578 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti'nin 70'inci ili olan Karaman, geçmişinden aldığı bu güçle ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alarak gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik atılımları ile Anadolu'muzun birbirinden güzel şehirleri arasında kendine nadide bir yer edinmiştir. Bu vesileyle, Karaman'ın il oluşunun 32’nci yılında bir kez daha bu özel günün başta Karamanlı hemşerilerimiz ve ülkemiz için kutlu olmasını diliyor; şahsım ve KMÜ ailesi adına, Karaman’ın il oluşuna vesile olan tüm devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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