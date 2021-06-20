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Karaman POMEM'de 260 polis adayı mezun oldu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Polislik dünyanın her yerinde zor meslek fakat bizim ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor, sorumluluğu daha yüksek daha çok fedakarlık isteyen bir meslektir” “2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar liradır”

İHA

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 260 polis adayı için tören düzenlendi.

Karaman POMEM'de 260 polis adayı mezun oldu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Polislik dünyanın her yerinde zor meslek fakat bizim ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor, sorumluluğu daha yüksek daha çok fedakarlık isteyen bir meslektir” “2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar liradır”

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 260 polis adayı için tören düzenlendi.
Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Enbiya Öztürk, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Dereceye giren ilk 3 öğrenciye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, Karaman POMEM’in yedinci mezunlarını verdiğini dile getirerek, "Yoğun bir öğretim ile gece ve gündüz kesintisiz yürütülen zorlu pratik eğitim süreci sonunda mezuniyet aşamasına gelinmiştir. Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan polis memurlarımız yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

"Polislik bizim ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da törende yaptığı konuşmada, polisliğin, dünyanın her yerinde zor meslek olduğunu belirterek, "Fakat polislik bizim ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor, sorumluluğu daha yüksek, daha çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çünkü bu coğrafyanın güvenlik problemleri, dünyanın her yerinden yüksektir. Güney sınırımızdaki tüm ülkeler, bugün bir istikrarsızlık çıkmazı içindedir. Tarihi, kültürel bağlarımız ve sınır komşuluğumuz olan Ortadoğu, yıllardır çatışma ve istikrarsızlık içindedir" dedi.
Buradan ülkeye yönelen düzenli ve düzensiz göçün, PKK terör örgütü, Doğudan doğal uyuşturucu, Batıdan gelen sentetik uyuşturucu trafiğinin ülke güvenliği için sürekli bir tehdit ürettiğini ve tüm kolluk birimlerinin, haliyle polisin de yükünü ağırlaştırdığını vurgulayan Çataklı, "Bulunduğumuz coğrafyada ve Avrupa’da hiçbir ülke, bizim yakaladığımız uyuşturucu miktarlarını yakalıyor değildir. İçişleri Bakanımız dün de önceki gün de paylaştı, yalnız 2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar liradır. Keza Avrupa’da hiçbir ülke, bizim uğraştığımız kadar çok ve çeşitli terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ediyor değildir. Dünyada bu kadar dış destek alan bir başka terör örgütü de herhalde mevcut değildir. Bugün bu terör örgütünü bitiren, yani bir anlamda küresel güçlerle terör mücadelesi veren ülke, Türkiye’dir. Avrupa’daki hiçbir ülke, bu kadar büyük bir göçün hem hedef hem de kaynak ülkesi değildir. Dolayısıyla, Türk polisinin yükü, tıpkı diğer kolluk birimlerimizde olduğu gibi, dünyadaki meslektaşlarından kat kat yüksektir. Ancak bir şansımız var ki; hem tecrübemiz hem kabiliyetimiz hem devletimizin gücü hem de milletimizin feraseti yüksektir ve duaları bizimledir. İşte bu güç sayesinde bütün bu geniş sorumluluk alanını yönetebiliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan polis adayları mezun olmalarının sevincini birbirlerine sarılarak kutladı. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yanı sıra Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve KMÜ Rektörü Namık Ak katıldı.

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