Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

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Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.E.G. ile A.A. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönde duyum alması üzerine şahısları takibe alarak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi 21 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.E.G. mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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