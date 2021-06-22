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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 AAJ 735 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 42 AHF 210 plakalı Hyundai marka otomobil üst geçit çıkışında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 AHF 210 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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