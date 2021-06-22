KMÜ’de tıp fakültesinin öğrenci kontenjanı arttırıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yeni bir programa daha öğrenci kabulü sağlanırken, Tıp Fakültesinin öğrenci kontenjanı da artırıldı.

KMÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede akademik büyümenin 2021 yılında da hız kesmeksizin devam ettiği, sağlık alanındaki atılımların kontenjan artışı ve yeni programların açılmasıyla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, son olarak üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez açılan Ağız ve Diş Sağlığı Programına 20212022 eğitimöğretim yılında 40 öğrenci alınmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "Böylelikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yeni eğitimöğretim yılında ilk kez öğrenci alınacak önlisans programı sayısı da dörde yükseldi. Daha önce Odyometri, İş ve Uğraşı Terapisi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarına 50’şer öğrenci alınacak olan KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, bunlara ilaveten Ağız ve Diş Sağlığı Programına da 40 öğrenci alınmış olacak" denildi.

Yine senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Tıp Fakültesinde 30 olan öğrenci kontenjanının 20212022 eğitimöğretim yılında 60'a çıkarılmasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Tıp Fakültesine yeni alınacak öğrencilerin eğitimlerini KMÜ bünyesinde yürütmesi ve daha önce eğitimlerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam eden öğrencilerin eğitimlerinin 1 yıl daha orada yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtildi.



“KMÜ sağlık alanında gelişimini kararlı adımlarla sürdürüyor”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin özellikle sağlık alanında gelişimini kararlı adımlarla sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Üniversitemiz bünyesinde yeni açılan Ağız ve Diş Sağlığı Programına 40 öğrenci kontenjanı sağlanması ve daha önce 30 kontenjana sahip olan Tıp Fakültemizin de kontenjanının 30 daha arttırılarak 60’a çıkarılması memnuniyet verici bir gelişme. Ayrıca Tıp Fakültemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 20212022 eğitimöğretim döneminde üniversitemiz yerleşkesinde öğrenimlerini sürdürecek. Üniversitemiz bundan sonra da hem fiziki olarak hem de yeni açılan anabilim dalları, bölüm ve programlarla akademik gelişimine devam edecektir” dedi.

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