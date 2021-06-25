Karaman’dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman, İç Anadolu’da yaş sebze ve meyve üretim merkezi haline geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman, İç Anadolu’da yaş sebze ve meyve üretim merkezi haline geldi”

İHA

Karaman’dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman, İç Anadolu’da yaş sebze ve meyve üretim merkezi haline geldi”

Karaman’da üretilen hamburger ve çiğköftelik aysberg marullar Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor.
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’ın yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi illerden biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Üretilen marulların Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç edildiğini kaydeden Bayram, "Karaman, yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye’de söz sahibi illerden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’nin ünlü market zincirleri Karaman bölgesinde ciddi ekimler yaptırmaya başladı. Şuanda 250 dekar alanda marul ekimi yapılan bir bahçedeyiz. Burada üretilen hamburger ve çiğköftelik marullar Rusya başta olmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor“ dedi.

“Oda olarak her zaman sahadayız”
Karaman Ziraat Odası olarak her zaman sahada olduklarını söyleyen Mehmet Bayram, Karaman’da bu tip ekimlerin artmasına yönelik oda olarak çalışmalar yürütüyoruz. Karaman’ın meşhur olan birçok ürünü vardır ve onların da ekimleri devam etmektedir. Son yıllarda Karaman, İç Anadolu’da sebze üretim merkezi haline geldi. Karaman’dan yapılan ihracatla ilgili bazı sorunlar vardı. Dün aldığımız haberle bir sorunumuz çözüldü. Milletvekillerimizin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ilimizden Rusya’ya yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan sorunlar ortadan kalkmış oldu. Buradan milletvekillerimize bu sorunu çözdükleri için çok teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.
İşletme Müdürü Gökhan Polat ise, “250 dekar arazimizde aysberg marul üretimi yapmaktayız. Ürettiğimiz marulları kendi fabrikalarımızda işlendikten sonra Rusya başta olmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ ile Türk Kızılayı arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER KMÜ ile Türk Kızılayı arasında iş birliği protokolü
Karaman’dan Asya ve Avrupa ülkelerine kiraz ihracatı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman son yıllarda kiraz üretiminde Türkiye’de söz sahibi illerden biri haline geldi”
YEREL HABERLER Karaman’dan Asya ve Avrupa ülkelerine kiraz ...