Karaman’da yerinde aşı uygulamaları devam ediyor

Karaman’da yerinde aşı uygulama noktalarının sayısı artırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün yerinde aşı ekibi Orta Anadolu Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafına yönelik aşı çalışmalarına başladı. Yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, "Ülkemizde devam eden aşılama çalışmalarına hız kazandırmak adına, randevu alamayan, iş hayatının yoğunluğundan dolayı aşı olmaya fırsat bulamayan ve aşı konusunda kararsız olup bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik yerinde aşı uygulamasını başlattık. Bu kapsamda il merkezimizde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu içerisinde, İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Taş Binada, Organize Sanayi Bölgesinde hizmet vermekte olan aşı merkezlerimize, temas kurulan esnaf odaları bünyesinde ve Ayrancı ilçesi pazar yerindekini de ekledik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmek ve eski normale dönmek için aşıya olan yoğun ilgisi ve sağlık çalışanlarımızın özverisi ile aşılama faaliyetlerimiz bu noktalarda devam etmektedir. Bakanlığımızın aşı önceliği kapsamında açıklamış olduğu 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kurşun, ayrıca hafta içi Gazi Mustafa Kemal İlkokulu içerisi, Taş Bina ve sanayi bölgelerinde yapılan yerinde aşı uygulamasının hafta sonu da halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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