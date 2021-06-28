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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı

İHA

Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın şehadetinin 4. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı.
Polis Şehitliğinde gerçekleştirilen anma programı öncesinde Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek Şehit Oğuzhan Küçük’ün ailesi ile bir araya gelen Vali Işık, bir süre sohbet ettiği ve geçtiğimiz günlerde şehadetinin 4. yılı olan Oğuzhan Küçük’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.
Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Vali Işık, daha sonra Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar için düzenlenen anma törenine katıldı. Polis Şehitliğindeki program, Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Işık’ın şehitlerin mezarına karanfil bırakmasıyla sona erdi. Programın ardından Şehit Özel Harekat Polis Dündar’ın ailesi ile bir süre sohbet ederek aileye sabırlar dileyen Vali Mehmet Alpaslan Işık, ülkenin ve milletin birliği, dirliği ve bekası için bu yola baş koyan aziz şehitlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Vali Işık, vatanı ve mukaddes değerleri için can vererek şehadet makamına ulaşan yiğitlerin kahramanlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.
Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın ailesi de evlatlarının şehadetinin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayarak programa katılan başta Vali ışık olmak üzere emniyet müdürlüğü personeli ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
Programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli, Konya özel harekât şube müdürlüğü personeli ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

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