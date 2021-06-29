Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan etkilenen 6 çocuk, taburcu oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kaldıkları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde çamaşır suyundan rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 6 kız çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Osman Gazi Mahallesi´ndeki Sevgi Evleri'nde kalan 15 yaşlarındaki 6 kız öğrenci, dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca, görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk incelemede çamaşır suyundan etkilendikleri belirlenen çocuklar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocukları tedavilerinin ardından taburca olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-06-29 16:10:12
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