Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 42 yaşındaki erkek hasta yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz, hastanelerinde ilk açık kalp ameliyatının başarıyla yapıldığını söyledi. Başhekim Yılmaz, Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Tabibi Prof. Dr. Alper Sami Kunt ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tabibi Prof. Dr. Betül Başaran tarafından ameliyat süresince hastanın hayati fonksiyonları en gelişmiş tıbbi cihazlarla detaylıca izlenerek kusursuz bir cerrahi yapılabilmesi için ortam sağlanmıştır. Koordinasyon sağlanması amacıyla operasyona Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik başkanlığında, Kalp ve Damar Cerrahisi Tabibi Doç. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Seda İlhan Kurtbeyoğlu, Perfüzyonist Halit Alagöz’de katılmıştır. Ankara’dan gelen uzman ekip bilgi, beceri ve tecrübelerini hastanemiz çalışanlarına aktararak, hastamızın il dışında tedavi görmesine ve sevk edilmesine gerek kalmadan açık kalp cerrahisi işlemi başarıyla uygulanmıştır” dedi.

Başhekim Yılmaz, bu süreçte kendilerine desteklerini esirgemeyen başta Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık ile Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Karaman Milletvekillerine teşekkürlerini sundu.

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