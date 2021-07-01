Başkan Arı, yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor

Karaman’ın Ermenek ilesine bağlı Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Bulduğu her fırsatta beldeyi gezerek sorunları yerinde tespit ettiğini belirten Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, “Güneyyurt’ta yıllarca esnaflık yaptım. Bu benim için bir avantaj. Belde halkı ile olan samimiyetimiz neticesinde halk sorunlarını direk olarak bana iletebiliyor. Beldemizin sorunların ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gün Kışlacık mahallemizde yapımı devam eden yol kenarı duvarı yapımını inceleyerek işçilerimize kolaylıklar diledik. Yine Cami mahallemizde bozulan parke taşları yapımını, Pınargözü mahallemizde bitme aşamasında olan çeşme yapımını, Habib mahallemizde, ana caddeye yapılan kaldırım çalışmalarını ve beldemizin yeni içme suyu hattının yapım çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

Özverili çalışmalarından ötürü tüm belediye personeline teşekkür eden Başkan Arı, şahsi prensibinin hizmet için seçildiyse, durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet etmek zorunda olduğunu söyledi.

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