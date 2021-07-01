Kopan elektrik teli tarladaki saman balyalarını küle çevirdi

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Karaman'da kopan elektrik telinin tarladaki saman balyalarının üzerine düşmesi sonucu çıkan yangında, 100 saman balyası zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Dinek köyü İbrahimbey Höyüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.Ç’ye ait tarlada elektrik telinin kopması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 100 saman balyası kül oldu.

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