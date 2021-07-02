KMÜ'de yeni bir lisansüstü program daha açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni bir lisansüstü program daha açıldı.

KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü. Yeni açılan yüksek lisans programıyla birlikte üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısı da 76'ya ulaştı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni açılan yüksek lisans programının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde son beş aylık süre zarfında 1'i doktora, 1'i yüksek lisans, 2'si lisans ve 7'si önlisans olmak üzere 11 yeni programı öğrencilerimizle buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En son açmış olduğumuz Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile de matematiğin ilköğretimden yükseköğretime kadar her kademesinde araştırma yapmak isteyenler için yeni bir uzmanlık alanı açmış olduk. Programın, bu alana ilgi duyan ve akademik gelişimini bu alanda sürdürmek isteyen herkese yüksek düzeyde fayda sağlamasını diliyorum” dedi.

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