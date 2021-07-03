Karaman’da 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirildi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan salgın sebebiyle uzun süredir toplantıların yüz yüze gerçekleştirilememesinden dolayı okul yöneticileriyle bir araya gelmeyi özlediklerini ifade ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Çalışkan, salgın döneminde gerek okulda gerekse uzaktan yapılan çalışmalarla eğitim camiasının çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti. En kısa zamanda tüm eğitim çalışanlarının aşılarını yaptırarak bu sürecin daha kolay atlatılabileceğini belirten Çalışkan, salgınla mücadele için hassasiyetle tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Çalışkan, normalleşme sürecine giden yolda gerek eğitim öğretim çalışmaları gerekse toplum ihtiyaçları doğrultusunda eğitim liderlerinin ve öğretmenlerin üzerine düşen sorumluluğu her daim yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik de, salgının ardından birçok alanda yaşanan zorlukların eğitime de yansımalarının olduğunu söyleyerek bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Şenlik, yaşanan zorlukların son bularak güzelliklerin daha da artırılması ve başarıların devamı için eğitim alanında yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmalardan sonra okul yöneticilerinin görüş, istek ve önerilerini dinleyen Vali Yardımcısı Şenlik, taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi. Ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Şube Müdürleri Mehmet Balkaya, Necmeddin Acat, Tugay Koçak, Yunus Toksöz ve Mehmet Baysal sorumlu oldukları bölümlerle ilgili yürütülen iş ve işlemler hakkında değerlendirmelerde bulunarak yaz döneminde yapılması planlanan telafi eğitimi başta olmak üzere diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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