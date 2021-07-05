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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modifiye tutkunu damada çelik jant egzoz ve ses sistemi hediye edildi

İHA

Modifiye tutkunu damada çelik jant egzoz ve ses sistemi hediye edildi

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan araba ve modifiye tutkunu Volkan Dikici’ye arkadaşları düğününde takı olarak çelik jant takımı, egzoz ve ses sistemi hediye etti.
Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan araba ve modifiye tutkuna Volkan Dikici hayatını Emine Dikici ile birleştirdi. Genç çift düğünlerini akrabalarının da katılımıyla gerçekleştirdi. Normal başlayan düğünün takı merasimi sırasında genç çift, büyük bir sürprizle karşılaştı. Takı merasimi sona ermesine rağmen bir süre daha bekletilen gelin ve damat, arkadaşlarının hediyeleriyle şaşkınlık yaşadı. Damadın arkadaşları, araba ve modifiye tutkunu olan Volkan Dikici'ye takı olarak çelik jant takımı, egzoz ve ses sistemi hediye etti. Kendisine hediye edilenleri görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Volkan Dikici, hediyeleri kupa gibi havaya kaldırarak davetlilere gösterdi.

“Sıra dışı güzel bir hediyeydi”
Hediyeleri karşısında görünce çok şaşırdığını söyleyen daman Volkan Dikici, "Ben de bir araba sevdalısı olarak çok heyecanlandım, gurur duydum arkadaşlarımla. Güzel bir hediye oldu, sıra dışı güzel bir hediyeydi çok mutlu oldum gerçekten. Eşimde çok heyecanlanmış, şaşırtıcı bir durum oldu. Aynı hisleri o da yaşamış, arabadan anlamaz ama...’’ dedi.

“Arkadaşlarla birlikte organize ettik”
İlginç hediyeyi düşünen damadın arkadaşı Serdar Altuntaş, "Damat araba tutkunu olduğu için böyle bir şey aklımıza geldi. Arkadaşlarla bir olduk, beraber olduk. Organize ettik, damat şaşırdı güzel oldu düğününde. Gayet de güzel bir düğün oldu. En anlamlı hediyesi oldu. Zaten kendisi bir Tofaş tutkunu’’ diye konuştu.

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