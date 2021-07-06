Rektör Namık Ak, sağlıklı yaşam için üniversite personeli ile yürüdü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversite personeli ve yakınları ile sağlıklı yaşam için yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi.

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyoruz’ etkinliği için Gökçe Çamlığı yürüyüş alanında toplanan KMÜ ailesi burada belirlenen 5 kilometrelik parkurda keyifli bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından üniversite personeline kumanya dağıtıldı. ‘Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyoruz’ programı, üniversite personelinin Rektör Namık Ak ile bir süre sohbet etmesinin ardından sona erdi.



“Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı adımlar atın”

Rektör Namık Ak etkinlik sonunda bir değerlendirme yaparak, “Sağlıklı bir yaşam için düzenli fiziksel hareketin yanı sıra yürüyüş yapmak da büyük bir önem taşıyor. Özellikle salgın döneminde evlerimizde olduğumuz süreçte çok fazla hareketsiz kaldık ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte yaşadık. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normal yaşantımıza geri dönmeye başladığımız bu yeni dönemde böylesine güzel bir etkinlikte bir araya gelmek hepimiz için çok önemli. Hareketsiz geçen salgın döneminin ardından herkesi salgın tedbirlerini elden bırakmadan sağlıklı yaşam için harekete davet ediyorum. Doğa ile iç içe yapılan bu sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan personelimizi de kutluyorum" diye konuştu.

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