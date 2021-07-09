Rektör Namık Ak, öğrencileri dinledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençler Bizim Geleceğimizdir’ projesine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Senato Toplantı Salonunda gençlerle görüşen Rektör Namık Ak, kendileriyle tanışarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Namık Ak, öğrencilere tercih etmek istedikleri meslekler ve hayalleri ile ilgili sorular yönelterek, “Hangi işi yaparsanız yapın, önce işin mutfağında bulunup o işin en ince ayrıntılarına kadar öğrenin. Daha sonra ise kendinizi geliştirerek o alanda hayaller kurun ve hedeflerinizi yüksek tutun. Hedefiniz güneş olsun ki ıskalarsanız yıldızlar arasında yer alırsınız. Kendinizi sınırlamayın, asla yapamam diye düşünmeyin. Vatan ve millet sizlerden çok şey bekliyor. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, pırıl pırıl gençler olarak kendinizi yetiştirin ve hayatınızı şimdiden güzel bir şekilde şekillendirmeye çalışın” dedi.

Proje kapsamında üniversiteyi ziyaret eden genç öğrenciler Rektör Namık Ak’a hediye takdiminde bulundular. Toplu fotoğraf çekimiyle ziyaret programı sona erdi.

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