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Karaman Belediyesi'nden yeni park

İHA

Karaman Belediyesi, Elmaşehir Mahallesine yeni park yapıyor.

Karaman Belediyesi'nden yeni park

Karaman Belediyesi, Elmaşehir Mahallesine yeni park yapıyor.
Karaman Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Karaman’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün arttığı belirtilerek, "Bu kapsamda mevcut parklar yenilenirken, kentin dört bir yanına da yeni park alanları yapılıyor. Çarşamba pazarının ön kısmında yapımı tamamlanan parkın ardından yine pazarın arka kısmındaki boş alana yeni park yapımı çalışması başladı. Yaklaşık 10 bin metrekare alanı kaplayan parkın yarısını yeşil alan oluştururken geri kalan kısmında sert zemin ve 100 araçlık otopark yer alıyor. Yeşil alan için çim ve yapraklı ağaçların dikimini tamamlayan ekipler, parke taşı döşeme işlemine devam ediyor. Güneş enerjili gece aydınlatması, yeşil alanları, bankları, yürüyüş yolları ve otopark alanının yer alacağı park, Çarşamba pazarına gelen esnaf ve vatandaşlarımız ile sürücü eğitim pistine gelen şoför adayları için güzel ve kullanışlı bir yeşil alan oluşturacak” denildi.

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