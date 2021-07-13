KMÜ biyoçeşitlilik alanında araştırmalar yapacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Ilia Devlet Üniversitesi (ISU) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile ISU Rektörü Prof. Dr. Giga Zedania'nın imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında Türkiye'deki ve Gürcistan'daki biyoçeşitlilik araştırmaları ekonomik, genomik ve taksonomik yönleriyle birlikte her iki kurum arasında uzun vadeli bir iş birliği çerçevesinde yürütülecek. İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, biyoçeşitlilik ve koruma biyolojisi ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirmeyi ve katılımcılara alanın hem teorik hem de pratik yönleriyle ilgili eğitim vermeyi öngörüyor. Protokol ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve akademik personel değişim hareketliliğine de imkan sağlamayı amaçlıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Rektör Namık Ak, "Ilia Devlet Üniversitesi ile dünyamız için büyük bir öneme sahip olan biyoçeşitlilik araştırmaları ve eğitimine ilişkin protokol imzalamaktan son derece memnunuz. Protokolün, özellikle Karaman’ın biyoçeşitlilik araştırmalarına yüksek düzeyde katkı sunmasını temenni ederek her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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